財政部國產署公布明年都更分回宅的標售計畫，預計明年的2月24日公告標售首批都更分回宅、3月24日開標，計有9建案、32戶，預期標售情形將成為成屋交易市場的風向球。

根據財政部規劃，9大建案與戶數分別是新北市三重的翔譽雙子星1戶、台北市大安區的明日博7戶、大安區耕曦4戶、萬華區的全坤威峰1戶、新北市板橋區昇陽文薈5戶、台北市中正區正隆天地6戶、新北市新店區友座臻美6戶、台北市大安區清歡1戶以及內湖區的昇陽樹也1戶；其中清歡與昇陽樹也是首次列標；價格方面國產署則還在規劃當中，尚未確定是否有建案底價調降，嘉惠購屋者。

根據國產署資料顯示，自2004年到今年12月國有土地累計參與都更案件有1517件，面積達83.85公頃，已經有15案給財政部台北市國稅局松山分局等19為中央機關辦公廳舍使用，面積5萬2232平方公尺（約1萬5800.18坪），以分回房地共23個社區299戶，其中10戶已經撥給台北市政府、新北市政府之用。

目前有9個建案已經全數標脫，包含台北市北投區悅楊、中正區的千荷田、中山區東西匯、內湖區的碧湖君鄰、大同區的永德言葉、內湖區的聯勤三喜、萬華區的萬喆以及大安區的忠泰鳳磐以及新北市板橋區的全陽圓。

根據國產署統計，今年標售51戶，標售金額為28.6億元，年增率達到55.4％，增幅破5成，受到資金寬鬆、房貸利率低以及推案量較大，造就今年的標售成績相當的可觀。財政部解釋，目前政府打炒房是以「預售」、「紅單」為主，而都更分回宅是已經成型的社區或者建案，財政部的標租或標售並不影響政府的打炒房。

依都市更新條例第46條規定，公有土地及建築物，除另有合理的利用計畫，確實無法併同實施都市更新時，應一律參加都市更新。國有公用土地依該規定都市更新，分配更新後房地優先調配作中央機關辦公廳舍或社會住宅，剩餘依據實施者規劃的產品內容參與分配，分後續採標售或標租的方式處理，增加國庫的收益以及兼具社會公益。

(中時 )