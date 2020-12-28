柏瑞投信2020年12月「洞悉特別股」報告指出，美國聯準會（Fed）近期公布第二輪壓力測試結果顯示，受測的大型銀行已大幅提高資本，即便在嚴格的壓力情境下，資本都還在法規要求之上，顯示其體質已足夠穩健，所以放寬銀行可於2021年第1季有限度的回購股票，和近期歐洲及英國央行也已放寬相關的禁令互相呼應。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，觀察Fed的說明可以理解，解禁庫藏股的理由是銀行資本體質足夠穩健，而這些大型銀行既然有餘力返還資金給普通股的股東，支付特別股的股利料將也不是問題。

美國大選紛擾降溫、加上新冠疫苗研發的正向發展，投資人風險情緒明顯好轉，2020年11月份特別股指數繳出相當不錯的表現。柏瑞投信表示，美國2020年第3季經濟已擺脫低谷，銀行業的企業財報亦普遍優於預期，加上整體金融業的核心資本比率及股東權益佔總資產比例仍維持相對高位，顯示特別股主要發行人的財務體質依然穩健，預期特別股2021年行情可望續揚。

報告指出，Fed將政策利率維持近於0％水準到 2023 年年底，加上疫苗具有高度有效性提振投資人的樂觀情緒，在避險需求降溫下，美國10年期公債殖利率略有上行，不過在央行大規模的寬鬆政策支持，疫情發展仍有諸多變數下，預期美債殖利率整體仍維持區間整理，有利於特別股的後續表現。

(旺報 )