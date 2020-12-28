金馬影帝劉德華在監製及主演新片《拆彈專家2》中挑戰體能極限，向來親力親為的華仔，為電影拍攝各種動作場面，除了鬧市追逐、肉搏戰之外，還有好幾場嚴格受訓的特訓場面，像是跳繩、打拳，甚至抬起車胎、大耍戰繩等鏡頭。

《拆彈專家2》在大陸上映4天，票房便開出4.2億人民幣（約18億台幣）的佳績，有望超越2017年首集的票房紀錄。而強大的爆炸特效場面，也被譽為歷年最強視覺效果的香港電影，而劇情也炸得更有內容，全程無冷場，好評滿滿。

雖然體能消耗很大，但劉德華拍到滿身大汗也沒喊累，反而還因為運動效果，越拍越有精神，狀態極佳，有幕練拳擊的戲，他都還記得在拍《阿虎》時的訓練，打得拳拳到肉，非常厲害。

不過劉德華表示平日其實很少健身，「因為我不想練得太大隻，主要都是做有氧運動，年輕時什麼運動都會去嘗試，但受傷之後，我所有運動就不敢玩得太過，適當就好。」透露這次在《拆彈專家2》的特訓鏡頭，他覺得扛起輪胎確實頗吃力，畢竟輪胎本身真的重量十足，讓他拍完忍不住在旁邊喘大氣休息。

而在人潮滿滿的旺角追逐場景，也讓劇組花費了相當大的心思，從借場景到設計高難度動作，樣樣都是困難的挑戰，不論是快車道上跳車頂，天橋追逐戰，都讓人感到緊張刺激。劉德華說：「這次很多都是實景在室外拍攝動作戲，視覺上比較寬廣開揚一些。」電影將於12月31日在台上映。

(中時 )