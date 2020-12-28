在眾多獨家電影、影集與HBO GO服務專區全館上架的推動之下，CATCHPLAY＋影音平台2020年3地註冊會員已達660萬人，付費會員亦突破140萬人，年度用戶數成長100％；統計年度觀看排名前3名，影集類依序為台劇神作《我們與惡的距離》、全台獨家上架的全球火紅影集《正常人》，以及由NHK電視台與公視共同製作的《路~台灣EXPRESS~》；電影類則由《寄生上流》、《返校》與《小丑》分佔前3名。

大導演諾蘭所執導的電影《天能》，甫上架兩周就締造了驚人的點閱數，年度觀影排名攀升至第4名，拿下本屆金馬獎五項大獎的電影《消失的情人節》，上週於CATCHPLAY＋搶先獨家上架後，僅數日便空降年度觀影排名第14名，可見得不論是《天能》或是《消失的情人節》都相當讓觀眾渴望一再回味。

因嚴峻疫情而改變了全球觀眾觀影習慣，根據資誠聯合會計師事務所調查，台灣的串流影音服務（OTT）市場較去年成長26％，當百家爭鳴時，內容就成了留住觀眾眼球的關鍵；在28日公布的CATCHPLAY＋影音平台2020觀影排名中，影集類前十名有五部為CATCHPLAY＋全台獨家上架作品，包括改編自暢銷小說、橫掃全球粉絲的浪漫影集《正常人》、音樂喜劇《柔伊的讀心歌單》、IMDb高達8分推薦的《異人類》、被喻為女版夏洛克的《緋紅神探》與空難懸疑影集《失落航班》。

電影類則有擊退眾多平台，搶先全台獨家上架的《返校》與《消失的情人節》，CATCHPLAY＋執行長楊麗貞表示，CATCHPLAY＋影音平台的片庫中除了大量的商業化作品，希望能提供給觀眾更多樣、更豐富、更獨特也更有品味的影音觀賞，執行長說：「在大量且精緻的美劇、商業與藝術的電影以及觀眾喜愛的國片驅使之下，我們每個月的觀看時數平均成長50％，除了從數字看到觀眾對CATCHPLAY＋內容的肯定，能以更多特別的內容將這些觀眾留下則是我們的目標。」

(中時 )