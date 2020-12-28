國王派冠軍決賽，28日在正瀚生技公司舉行。（廖志晃攝）

烘焙師傅吳寶春（中），說明製作「國王派」的訣竅。（廖志晃攝）

第1屆法國萊思克盃「國王派」冠軍賽，從200多名參賽者中，選出前8強，從27日到28日在南投市正瀚生技公司，進行馬拉松式烘焙決賽；烘焙師傅吳寶春等人擔任評審顧問，世界麵包大賽冠軍王鵬傑，則烘焙直徑105公分的國王派，展現王者的霸氣！

由德麥食品主辦的法國萊思克盃國王派冠軍賽，包括南投縣長林明溱、烘焙師傅吳寶春、Feeling 18℃董事長茆晉詳、德麥食品總經理吳文欽、正瀚生技董事長吳正邦等人，都到場見證首屆烘焙界的盛事。

林明溱表示，看到吳寶春等烘焙師傅關心國王派決賽，就想到吳寶春的麵包很好吃！而在南投縣，埔里鎮18℃的生土司要排隊才買得到！可見，發展觀光除了景點，也要有好吃的美食搭配。

吳正邦說，他不會放過任何把台灣介紹給世界的機會，台灣有很多傑出的烘焙選手，如果要到世界各地去比賽，出賽前的培訓，正瀚願意免費提供場地，例如吳寶春師傅過去也曾經在正瀚培訓。

吳文欽說，傳統烘焙業要付出，師傅更要用心，才能得到消費者的心！例如18℃的生土司，用最好的材料用心製作，賣到要排隊，產值就可以提高。

吳寶春表示，國王派的評審，要看色澤分布，是否層次分明，還有麵皮和奶油裹覆的膨脹力度，還有刀工間隔是否一致，刀工的深淺也會影響龜裂的感覺。

(中時 )