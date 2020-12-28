大盤12月28日最高點14483點，加權指數去年12月31日封關11997點，今年迄今漲幅20%，道瓊指數今年則相對漲的少僅 6%，以科技股為主的那斯達克指數 2020 年飆漲 43%相當驚人！你會擔心估值過高嗎？人之常情。

但會擔憂會怕，還真的都不會死，擔憂估值過高僅會讓現在的行情「降溫」休息，但休息過後又是一路北上，因為「催化事件」又來了。明年更多新冠疫苗陸續問世和全球隨著時間的推移普及施打、美國總統拜登 1 月 20 日宣誓就職、更多大型經濟刺激方案即將出爐、聯準會主席鮑爾聯手前主席葉倫財政部長再「大放鴿」救經濟，只會出現一次次的「空前」，不會有「絕後」的？

2021難以想像的「一面倒」或者說是「一個方向」一路向北，大投機當道！雖然華爾街大師們目標價預測幾乎總是錯的，但每年歲末總是喜歡作夢來預測來年的目標價，這讓我們想起去年歲末投行們樂觀預期，因為年初爆發的新冠疫情而難以意料。

投資人依然喜歡看華爾街大投行們的預測，這次將標普2021年底目標價均值定在4027 點，即3800點至4400點區間。或許這次對了，其實，筆者要說的是道瓊指數3萬點才剛剛是另一階段起漲而已，你信嗎？哈「牛頭衝衝衝，虎年白虎星大崩盤」愛因斯坦說的「想像力比知識更重要」。

若美股將持續上漲甚至不斷創新高，那台北股市12月4日進入「萬四如意」新時代最高14427點， 1月6日美國將舉行喬治亞州參議員補選，將影響美股後市，若出現利空，預測台股低點無多，約於13700點止穩整理後再起漲勢，目前短多確實過熱，因當沖占成交值4成確實容易造成失控，眼下我先賣，等壓低進貨再迎接下一波貪婪行情，但可得選對股、押對寶，否則註定「賺指數賠差價」。

個股能飆漲亦能如大怒神直下，一檔一檔妖股橫空出世。回顧2020年合一、生華科、家登、愛普，之後接棒的DR、太陽風電，特斯拉裡的妖是同致，比特幣裡的妖是撼訊、青雲， IC設計裡的妖是金麗科、晶心科，再到現在的長榮海運、鋼鐵家族們。試問這些背後的人是誰？莊家是誰？飆漲的全都不是你熟悉的正規軍，註定你賺不到錢的年代也來了，這是個什麼世代？這是個妖股橫空出世的末劫天年。

2021年註定是「妖」牛的一年，筆者年初即忙著找下一支「妖」，做多妖股，放空也一定妖股，多、空兩頭大賺！

（本文作者為金玉峰投顧總經理周銘聰）

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(中時新聞網)