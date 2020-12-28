空軍今天發布共機動態，共軍1架運8技術偵察機下午侵擾我西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

台灣日華深耕技術研發 產品橫跨紡織、染整到高科技
陸十四五拚進口替代 台傷很大

(中時 )

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