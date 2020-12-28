今1架共軍運8技術偵察機 進我西南空域 19:472020/12/28 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進入我西南防空識別區示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空軍今天發布共機動態，共軍1架運8技術偵察機下午侵擾我西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 台灣日華深耕技術研發 產品橫跨紡織、染整到高科技 陸十四五拚進口替代 台傷很大 (中時 ) #運8 #技術 #偵察機 #空軍 #西南空域 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美對台軍售 斷交後單年最多 04:102020/12/28 焦點新聞 運價飆升 貨櫃三雄助台股創高 10:202020/12/28 財經 新芳奈米科技專利技術 提升太陽能板電能轉換率 04:102020/12/28 產業特刊 遠傳助攻台北跨年晚會 幕後5G技術優勢搶先看 17:362020/12/28 財經 落實垃圾減量與分類 南市環局元旦起不再清運超商垃圾 11:092020/12/28 生活 UBA男籃 世新預賽10勝挺進8強複賽 14:082020/12/28 體育 杜特蒂嗆不給疫苗 就要美軍滾蛋 04:102020/12/28 兩岸要聞 台達電5G智慧工廠 明年2月亮相 04:102020/12/28 產業．科技 華航勇奪2020年全球航空貨運風雲人物 10:582020/12/28 財經 喊話要蔡英文下台 馬英九：重複她8年前主張 15:272020/12/28 政治 高雄資深巡佐狂追女毒蟲 濫權枉法遭判8年10月 16:422020/12/28 社會 政治熱門新聞 《推背圖》洩天機？被爆預言中華民國總統最終任期 - 政治 李四川最新動態曝光 網目睹這一幕驚：太美了 - 政治 推背圖洩天機！濟公律師：這3人選北市長「他」贏面大 - 政治 被吳思瑤嗆紅媒 亞洲週刊小編霸氣喊中華民國回敬 - 政治 不聽民意還敢哭 黃暐瀚嗆：王美惠到底是在哭甚麼？ - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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