南投縣將於明年元旦起，開徵汙水處理費，引發民眾議論；縣府工務處長陳錫梧表示，中央要求各縣市同步徵收，否則要提高地方配合款比率，為此，縣府每年將增加5000萬元支出！因此決定開徵，至於確實費率將請縣長核示後實施。

南投縣已完成汙水處理設備的地區，包括溪頭風景區、南崗工業區一般戶及草屯鎮，將率先徵收汙水處理費，因此，縣府先到各地舉辦說明會，了解民眾的需求與看法。雖然民眾有使用者付費的觀念，但有事業戶認為費用比起台北市每度10元，南投縣每度要20元，價格偏高；一般戶有人覺得只接化糞池、廚房等，也要同樣收費不合理。

陳錫梧表示，《南投縣汙水下水道使用費徵收自治條例》，早在2003年就通過，但是，縣府考量民情，並未向使用戶徵收汙水處理費。

不過，中央要求全國各縣市，從明年元旦起要同步徵收汙水處理費，沒有依法徵收的縣市，將提高汙水處理建設配合款比率；南投縣目前負擔的配合款是6％，提高5％後變成11％，依此推估，縣府每年得增加5000萬元負擔，而且，縣內汙水處理設備還10多年才能完成，以縣府的財政狀況無法負擔！

陳錫梧表示，縣府考量民情，不會遽然增加民眾太多負擔，預定收取的汙水處理費用，一般戶每度5元，但會依家戶個別狀況調整，該折減就折減；事業戶每度10元，至於混接戶即汙水處理管線接到廚房、浴室及馬桶者，每度1.4元，依民眾生活習慣推估，一般戶每月汙水處理費用約20到30元。

(中時 )