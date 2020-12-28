群益金融集團今（12／28）日舉辦「2021年投資展望說明會」，由群益金融集團專業研究團隊剖析全球經濟展望以及2021年台股的投資情勢，預估2021年上半年台股高點挑戰15000點震盪換手，下半年逐季走高，資金行情增溫，第4季指數可望再創新高挑戰16800點。

群益金融集團指出，8個理由合理推估明年台股高點挑戰16800點：

第一，全球科技產業成長：台灣科技公司各領域陸續攻佔世界前三，台積電、聯發科…穩健成長，世界級科技企業增加，公司治理日益成熟，股價表現國際化市值成長。

第二，全球超低利率投資資金浮濫：所有金融市場都受惠資金行情，其中以股市成長潛力最大，資金行情導致本益比(PE)、股價淨值比(PB)等評價方法都失效。

第三，政策持續投資台灣：能源政策、實質投資、競爭力思維取代區域整合、多角化方向，台灣競爭力在於掌握重要關鍵技術、科技人力強大、國際大廠夥伴關係；以及政府經濟政策正確。

第四，台商回流台灣投資無上限：中國吸金效應褪色，美中貿易戰衝擊台商未來直接投資中國意願，加上中國經濟發展政策改變，過去20年西進的台資持續回流台灣。

第五，台股成為亞洲新興市場輪動指標：台股市值仍小於蘋果單一公司市值，台灣政治穩定、防疫成效佳，台股投資潛力大。

第六，2021年漲幅應該優於2020年：從2019年底11997點計算2020年指數約上漲約2成，由於2021年經濟展望優於2020年，股市漲幅15％-20％堪稱合理。

第七，外資圈台股展望樂觀：外資樂觀預期台股2021年表現，全球資金持續湧入台股，激勵外資持續調高台股高點，台積電股價無上限代表指數上漲空間仍大。

第八，美股樂觀預期經濟重回成長：華爾街看好美股持續上調標普500指數2021年目標，高盛證券更表示FAAMG等成長股是疲軟經濟成長與低利率的受惠者。

(旺報 )