中央銀行公布11月存款不足退票概況，存款不足退票金額39億元，占票據交換金額比率為0.31％，較10月略增加0.01個百分點，主要因為11月大戶退票金額較10月增加所致。

央行統計指出，11月票據交換張數737萬6,622張，較10月增加50.42％，票據交換金額為1兆2,468億元，較10月增加26.18％。主要是11月較10月增加2個月底峰日及增加2個營業日，使得票據交換張數及金額均增加。月底峰日指交換票據通常在月底達到最高峰的俗稱。

11月存款不足退票張數共5,835張，占票據交換張數之比率為0.08％，較10月略減0.02個百分點。存款不足退票金額39億元，占票據交換金額的比率為0.31％，較10月略增加0.01個百分點，主要是當月大戶退票金額較10月增加的結果。

央行說明，11月公司戶退票張數占全體退票張數比重較10月減少0.13個百分點，公司戶退票金額占全體退票金額比重較10月增加0.30個百分點，個人戶呈現反向同幅度變動。大戶是指每戶退票金額達1億元以上。

(工商 )