印尼政府今天宣布，由於武漢肺炎病毒出現變種，為加強防疫，將自2021年1月1日禁止所有國家的外國旅客入境，為期兩週，印尼公民仍可返國，但須附2天內的核酸篩檢證明。

印尼外交部長勒特諾（Retno Marsudi）今天指出，總統佐科威（Joko Widodo）召集會議後決定，自2021年1月1日至1月14日期間對不分國籍的外國旅客關閉邊境，只有部長級以上的官方訪問例外，訪問必須在嚴格的防疫下進行。

根據外交部聲明，印尼公民仍可返國，但必須出具出發前2天的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）核酸篩檢（PCR）陰性證明，抵達印尼後立即接受核酸篩檢，並在政府指定的檢疫所隔離5天，再度接受核酸篩檢確定陰性才可離開。

自今起至31日間入境的外國旅客必須持出發前2天的陰性核酸篩檢證明，抵達印尼後立即接受篩檢，並到防疫旅館隔離5天，再次篩檢結果為陰性才可離開。

(中央社)