老菜脯有「黑金」之稱，非常珍貴。(示意圖資料照／姚舜攝)

「不抱怨覺得對不起祖先！」一名人妻憤怒表示，自己日前和家人到內灣老街走走，看到一家販售老菜脯的店便上前詢問價格，原本老闆娘態度很是熱情，但當她表示要再考慮時，卻被老闆娘狠嗆「只是要問價格不要來」、「去買那個加色素的」讓她氣到轉身走人。

原PO在臉書社團「爆怨公社」上發文抱怨，日前她和家人到內灣老街走走，途中看見有家賣老菜脯的店，便想起先前吃過的美味菜脯雞，於是想上前詢問價格，沒想到老闆娘的態度讓她氣得大罵，「離開的時候差點衝動地撿起地上的狗屎扔老闆娘，小孩差點衝出肚子踹她」。

原PO剛踏進店老闆娘熱情相待，聞言她詢問價格還高興地表示問對人，「來來來，我先給你聞這些，這些都是客人在隔壁買的(比瓶身貼紙)，很臭吧！他們都用化學藥劑去醃還有色素去染的，不要去買！」這時原PO已在內心翻白眼，認為不該這樣詆毀別的店家。

接著她詢問價錢，老闆娘表示，「小罐的30年老菜脯800塊錢」，不懂行情的原PO便婉拒了對方，表示要考慮一下，沒想到老闆娘態度大轉變，當下作勢趕人，還直接怒嗆，「如果你沒要買只是要問價格不要來！你去買那個加色素的，多吃一點！」當下原PO只能忍住怒氣走人，「真的是老天在考驗我的素養，只能深呼吸」。

傻眼過程讓網友看完紛回應，「做生意做成這樣，很沒格」、「是不是因為沒品，所以30年都賣不掉」、「會抹黑別人的店家 也不是什麼好東西」。不少網友質疑老闆娘的說詞，「30年才800元太過便宜，我反而覺得是假的，超過30年的老菜脯，1斤行情至少5千」、「老菜脯很貴耶！淹到黑金的更不只這個價格」。

(中時新聞網)