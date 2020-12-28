基隆嗨轟跨年音樂節將於12月31日下午5點在基隆港西三倉庫旁停車場登場，活動現場設置大型出入口意象拱門，也是現場唯一出入口管制點，參與人員及民眾均要全程配戴口罩、完成體溫量測、手部消毒及實名制才可入場。

基隆跨年活動防疫升級，場內強制全程佩戴口罩、禁止飲食，補充水份除外，現場也會有活動主持人及工作人員加強防疫宣導與舉牌告示，經勸導仍違規者將開罰，另外，在活動服務台備有酒精或消毒液，流動廁所也增加肥皂及洗手設備，供民眾洗手清潔，在醫護站旁增設隔離帳棚，以「超前部署，落實防疫」。

基隆市長林右昌說，歡迎全國各地及市民朋友參加基隆跨年活動，除了保暖外，民眾還要配合「防疫5要」入場，分別為「要實名登記、要全程帶口罩、要量測體溫、要手部消毒、要禁止飲食」。

觀光及城市行銷處處長曾姿雯指出，建議民眾提前用手機掃描基隆跨年實名制QR code，填寫防疫問卷後留存已登記證明畫面，就可減少入場時間，如是居家檢疫、居家隔離、自主健康管理期間者，及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀民眾，包括表演者及活動工作人員，請勿參加活動，可留在家收看基隆跨年晚會轉播。

轉播頻道包含「TVBS NEWS YT頻道」、「基隆市林右昌市長官方粉專」、「2020基隆嗨轟跨年音樂節官方粉絲專頁」，可以觀賞到獨立樂團表演及7分鐘煙火秀。基隆市政府表示，如中央因疫情呼籲取消大型集會活動，也將改採線上演唱會方式辦理，呼籲民眾因跨年人車眾多，請多運用火車、公車等大衆運輸工具，搭配步行至會場。

此外，台鐵配合跨年活動加開班次，提供2班基隆出發之區間列車，分別是0點30分1103車次往中壢、1點整1113車次往樹林

(中時 )