今年儘管爆發新冠肺炎疫情危機，美股卻是能挺過震撼改寫歷史新高，市場投機氛圍也益發火熱，美股融資餘額已飆破7,200億美元，創下歷史新高，但按照2000與2008年的經驗，這恐怕是一個不利後市的壞兆頭。

根據美國金融業監管局的資料，11月底時美股融資餘額高達7,221億美元，超過2018年5月6,689億美元的前高，締造歷史新紀錄。

不過，若根據2000與2008年的經驗，融資餘額創高卻是一個不祥的兆頭，這兩次融資餘額創高後沒多久，美股大盤都出現崩盤陷入熊市。

融資餘額計算的是股民借錢投資股票的金額，今年由於大盤震幅加劇，加上指數還迭創新高，市場交投益發火熱，刺激投資人更勇於投入期貨選擇權市場擴大投資槓桿。

根據美國選擇權結算公司的統計，今年美股選擇權每日交易均量高達2,900萬口，較去年日均量暴增48％。

若是標的與方向操作正確，融資投資確實可為投資人帶來驚人的報酬率，然而，一旦押注方向錯誤，虧損同樣難以想像。

家住內華達州即將退休的土木工程師柏恩沃斯（Bruce Burnworth）則是擅用融資投資策略的成功例子，他去年以2.3萬美元做多特斯拉股票選擇權，拜特斯拉今年飆漲近7倍之賜，柏恩沃斯投資獲利達近200萬美元。

柏恩沃斯指出，「我過去理財表現並不太好，如今我已遠超過可以退休的目標。」柏恩沃斯還表示，為了擴大投資收益，他還賣掉房子，並將部份資金再加碼特斯拉選擇權投資部位。

標普5百指數從3月底低點起算已強彈66％，部份個股漲勢更是令人咋舌，除了特斯拉狂飆近7倍外，燃料電池製造商Plug Power今年迄今暴漲超過10倍，疫苗製造商莫德納（Moderna）狂升逾5倍，遠端視訊會議軟體大廠Zoom也暴漲450％。

(工商 )