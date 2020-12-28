台荷合資電影《狂歡時刻》（Dead and Beautiful）由鍾瑤、曹晏豪、安妮、阮承恩，以及荷蘭演員薛斯布隆（Gijs Blom）5人主演，描述5位年輕富家男女，對一般物質生活漸感無趣，在城市不停追求特殊體驗，尋找各種感官刺激的玩法，就在一晚5人嘴裡都長出獠牙開始狂歡噬血後，才意識到遊戲早已失控。

該片也是鍾瑤與曹晏豪的定情作，鍾瑤的經紀人透露，他們其實大約在7年前就已經認識了，不過這次是首度出演同部作品，雖然鍾瑤在片中跟薛斯布隆才是一對，對手戲較多，但因為跟曹晏豪都在國外待過，又都有開咖啡廳，在片場很談得來，電影殺青後沒多久就在一起了，從去年5月開始交往，目前感情相當穩定。

《狂歡時刻》12月初甫結束於金馬創投WIP，隨即入選第50屆鹿特丹影展「聚光燈」單元（Limelight）。小倆口對於電影片入選國際影展感到興奮，更為台灣及荷蘭兩地團隊開心，回憶起去年拍攝時，因角色造型關係，要帶著口罩走在街上，常引來許多目光，但現在反而是不戴口罩會被關注。

另外，首次參與大銀幕演出，即能跨上國際的安妮坦言壓力很大，一直擔心自己不夠好，所以相當努力，在這1個多月的拍攝過程中，一進劇組導演就要她再瘦5公斤，安妮便每天去健身2次，沒睡多久就起床運動，飯店工作人員看到她這麼拚，還每天鼓勵她「安妮加油」，看到劇組準備的豐盛餐點，也只能吃蛋白和沙拉，整部拍完讓她大瘦10公斤。

安妮還分享有場在高速公路上騎腳踏車的戲碼，「上坡的路很難騎，再加上我吃的很少，全身沒力，還穿著高跟鞋，拍攝時很辛苦」，從晚上拍到隔天早上7點，她又自己上台北參加健美比賽，「現在想想都不知道那時為什麼可以這麼拼」。因為疫情影響，無法親自到場相當可惜，她也表示想透過視訊與荷蘭演員薛斯布一起跟影展的觀眾見面。

電影預計2021下半年在台上映。

(中時 )