去年兩度因為傷勢未癒而宣布退休的英國網壇名人莫瑞(Andy Murray)，澳網官方今日決定提供這位5度拿到亞軍的莫瑞一張外卡門票，希望莫瑞能重新回到賽場上。

現年33歲的莫瑞，手中有3座四大賽冠軍(溫布頓2次、美網1次)，曾在2016年榮登球王寶座，15次參加澳網，不曾奪得金盃，5度飲恨敗在封王戰，其中4次不敵喬科維奇，1次遭到費德勒狙擊。

2017年起莫瑞因為髖關節受傷而開始起伏不定，2019年澳網首輪經過五盤大戰後敗給了巴蒂斯塔，流著淚宣布退休。

然而莫瑞食言了，6月宣布復出，緊接著又在溫網結後正式高掛球拍退出江湖，然而不甘寂寞的莫瑞並沒有封拍，反而依舊是四處征戰，今年在新冠肺炎疫情干擾下，莫瑞還是參加了法網與美網，這種退而不退的態度讓澳網官方決定再給莫瑞一次機會，同時也希望這位五次亞軍名將能重返巔峰。

(中時 )