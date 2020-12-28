南投一名12歲女童，到南投醫院就醫，張口發現她滿口的蛀牙！原來她受過敏性鼻炎之苦，長期使用鼻黏膜血管收縮噴劑後，鼻黏膜血管彈性疲乏，鼻甲持續腫脹，鼻腔完全塞住，只能靠口呼吸，導致唾液量不足而使酸性物質侵蝕牙齒，造成蛀牙！

南投醫院耳鼻喉科醫師吳昭寬指出，充足的唾液，可以和細菌分解食物時產生的酸性物質，形成酸鹼中和，達到保護牙齒的目的，但長期鼻塞張口呼吸，會導致唾液量不足，而使酸性物質逐步侵蝕牙齒，增加蛀牙的風險，甚至形成齒源性的感染病症，所以，造成女童滿口蛀牙，甚至引發嚴重口腔感染的罪魁禍首，居然是長期使用血管收縮鼻噴劑，致藥物性鼻炎的後果。

吳昭寬表示，目前治療鼻炎的噴劑有血管收縮鼻噴劑、類固醇鼻噴劑、抗組織胺鼻噴劑以及新開發的類固醇合併抗組織胺鼻噴劑四大類，市售聲稱不含類固醇的血管收縮鼻噴劑可以幫助鼻腔內血管收縮，立即見效，短時間即可減緩鼻塞之症狀。不過不能長期使用，建議連續使用不超過7天，否則會因血管彈性疲乏，導致鼻黏膜腫脹無法收縮而形成藥物性鼻炎，使鼻塞症狀更嚴重。

女童在醫師建議下，停止使用血管收縮鼻噴劑，並接受手術治療，現在呼吸狀況完全改善，目前積極治療蛀牙的問題。

吳昭寬說，鼻塞干擾生活品質，更會影響正常生理保護功能，適合的鼻噴劑能有效改善症狀，但提醒民眾切勿自行長期使用或增減劑量，最好能透過醫師或藥師等專業人員諮詢協助，以免影響療效甚至造成不良反應。

(中時 )