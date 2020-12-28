德能集團28日在基隆舉辦風電規畫說明會，現場約40名在地漁民到場聆聽。（陳彩玲攝）

德能集團經理陳弋晴表示，風場開發案目前進度是初步擬出範圍，盼與漁會、漁民達成協議。（陳彩玲攝）

德能集團28日在基隆舉辦風電規畫說明會，現場約40名在地漁民、協會到場聆聽，反對聲浪四起，漁民表示，北方三島是全世界最好漁場，卻要被開發蹂躪，怒批開發商的說明會分明是先射箭再畫靶，許多配套措施根本不完整，堅持反對設置風電。

基隆區漁會總幹事陳文欽說，這次說明會做了很多研究報告，但具體影響多少根本沒有提出，最重要的是漁民生計問題並非補償問題，並強調，北海岸一帶有許多漁民在作業，必須要所有漁民同意才能興建風電，但與漁民溝通後，沒有人同意，因此，漁會反對此計畫；市議員張顥瀚也認為，開發商應提出相關政策詳細內容，在資訊不充足的狀況下開說明會根本浪費時間。

基隆拖網漁業協會理事長陳傳文指出，北海岸是全台最好的漁場，若興建風電不僅造成漁民恐慌、破壞漁場，也可能導致老百姓沒有魚吃，他怒批，開發商的說明會根本是先射箭再畫靶，完全沒有考慮到生態被破壞後，可能就無法復原。全國娛樂漁船協會理事長項彥豪也認為，風電設置後，海底下的錨鏈會影響船隻作業，大力反對。

對此，德能集團經理陳弋晴表示，風場開發案目前進度是初步擬出範圍，盼與漁會、漁民達成協議，後續還有很多可能會造成嚴重影的問題，內部仍在解決，希望有機會提案，如果最後沒有獲大家認同，公司願承擔損失。

(中時 )