26日在台銀與台啤之戰，不小心受傷倒地且被隊友扛出場的台銀洋將艾爾文，28日分別前往兩家醫院接受檢查，確認是右膝蓋韌帶拉傷，評估至少需要缺席3周，也讓台銀總教練陳國維不禁鬆了口氣，「看來暫時無需考慮換洋將了！」

「當時的畫面看起來，艾爾文似乎是右腳踝扭傷，如今確定右膝蓋韌帶拉傷，且有出現瘀血，」陳國維說，「今天上午先去壢新醫院照MRI，醫生評估需要休息3周左右，接著下午又去我們常去的超越診所，這次評估是2到4周。」

陳國維表示，原本他考慮假如艾爾文傷勢需要3、4個月時間復原，那就必須趕緊更換洋將，如今傷勢不如一開始評估嚴重，也讓他暫時打消換洋將念頭，「畢竟根據我們先前經驗，一旦更換洋將至少要花兩個月，還要加上磨合時間。」

「現在艾爾文的膝蓋韌帶並未出現撕裂跡象，所以傷勢大致還好，或許能在上半季最後一周比賽歸隊，也就是明年1月26、27日，那兩天剛好我們都有比賽，」陳國維說，「只是一切仍看他的恢復情況而定，接下來幾周就靠全本土撐了。」

由於申請來台手續延誤，艾爾文直到本季第3周賽事，也就是19日才首次穿上台銀球衣登場，目前場均13.7分、7.0籃板及5.7助攻，表現還算稱職，陳國維說：「艾爾文來台後一直很配合我們，是個不錯的洋將，現在就等他傷癒歸隊了。」

(中時 )