國人愛喝手搖飲，讓台灣的珍珠奶茶在國際聞名，經濟部統計處去年公布，國內飲料店營業額連續14年內呈正向成長，其中又以清新福全分店佔全台最多。有一位網友就好奇，為什麼手搖飲料店開來開去，有三間店總是屹立不搖，不會退流行，根本是「飲料界三本柱」，引起熱議，各網友也紛紛表示，不外乎在於「穩定」兩個字。

原PO在PTT八卦版上發文表示，現在一堆飲料店都只紅一下，「像是以前的清玉或一些黑糖鮮奶店」。不過讓原PO好奇的是，「50嵐、清心、Coco」似乎到處都能看到，也不會退流行，每次經過也還是有不少人買，號稱「台灣飲料界的三本柱」。對此，原PO詢問「這三家如此穩定雋永的秘訣是什麼？」

文章一出，馬上引起網上熱議，網友紛紛認同穩定是關鍵，除了味道以外，「價格」更是大家考慮的重點，在三間飲料店中，又以50嵐更被公認為最穩定的店家。網友表示「清茶好喝」、「五十嵐的茶類品質真的很穩定」、「以前覺得售價偏貴，現在反而算平價了」、「50嵐品質一直不錯」、「好笑的是，五十嵐一開始算中高價位，現在一堆比他貴」、「五十嵐說他第二穩，我找不到第一是誰」。

根據經濟部統計處於2019年發布的產業經濟簡訊，國內飲料店以清心福全店數最多、路易莎咖啡快速展店。在108年4月底前十大飲料店共3,908家，其中以清心福全930家最多，五十嵐533家居次，星巴克460家第三。

(中時新聞網)