新冠肺炎「解隔離標準」擬放寬！台灣治療新冠肺炎採最嚴格出院標準，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組對此議題進行討論並做出建議，專家諮詢小組召集人張上淳今晚間證實，未來病毒核酸檢驗（PCR）的（Ct值）達到34以上，就可判為陰性，因此縮短不必要的住院時間，而專家做出的結論，將待指揮官陳時中做最後拍板。

今確診的案790由於過去曾在8月29日確診，12月9日至21日採檢4次PCR都為陰性，23日來台後卻又被驗出確診，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今表示，由於個案Ct值高達34，因此研判這次被驗出的是尚未完全排出體外的病毒，幾乎可當陰性看待，目前專家小組也在研議將解隔離標準下放至Ct值34，連續2次採檢都高於34者即可出院。

張上淳表示，從過去的經驗來看，採撿病毒只要Ct值達32就無法培養，達34更可確定100％培養不出來，因此只要檢出的Ct值達34，幾乎可視為陰性。未來只要兩次採檢中一次為陰性、一次Ct值高於34即可出院，或是兩次檢驗Ct值都高於34者也可出院。

至於本次確診的案790，張上淳認為與先前感染源不明的比利時工程師相同，都是Ct值較高，測到的應該都是病毒的尾巴，不是新的感染，至於案790為何來台前4次檢驗都為陰性？張上淳說，目前並不清楚英國的確診標準為何，因此這部分無法判斷。

(中時新聞網)