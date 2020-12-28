最新一期《亞洲週刊》以蔡英文總統為封面，專題報導所謂台灣「民選獨裁」的真相。民進黨則回擊，這個媒體過去就有很大爭議，不僅立場親共，專為北京政府喉舌，因此對於此事毫無評論的價值。國民黨新北市議員葉元之則批民進黨，辯護方式實在是令人感到「幼稚」。

《亞洲週刊》專題報導所謂台灣「民選獨裁」的真相，行政院長蘇貞昌回應，民選就不可能獨裁。葉元之今(28日)在臉書批，這實在是有夠無知，民選只是達到民主的手段之一，重點是當權者必須要遵守法治精神，而且政治及社會上必須要有制衡力量，以防行政權專斷。

葉元之指出，現在台灣的所有制衡力量，幾乎消失，包含批評政府的電視台被關、代表民意的立法委員只聽黨意、監察院長由派系大老擔任、最高行政法院院長由總統親戚擔任、獨立機關自比為東廠，淪為政黨打手、行政院公務人員上班時做圖攻擊在野黨，這些都在在顯示民進黨毫無法治觀念，行政權也失去制衡力量。

葉元之認為民進黨中央的辯護方式千篇一律，「不抹紅就不會論述，又開始把亞洲週刊打成紅媒，好像是紅媒，講的話就不值得一聽。」他指出，邏輯上有種謬誤，叫做「人身攻擊」，「意思是，我不去挑戰你講的對或不對，我只要把你鬥臭，攻擊你的人格，就不用去回應你對我的批評。」

(中時新聞網)