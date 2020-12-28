陳男與張男都是彰化1家宮廟講師，陳男今年9月間在宮內開會時，不滿張男全程錄音，竟拿出電擊棒攻擊張男右手肘，被架開後仍不罷休，跑到車內拿出鐮刀及鋸子揮舞，張男緊急跳窗離開，事後提告。台中地院以雙方已和解，依恐嚇危害安全罪判陳男拘役50日，得易科罰金、緩刑2年，全案仍可上訴。
該宮廟在今年9月15日上午9時許開幹部人事會議，張男按往例全程以錄音筆錄音，陳男對此心生不滿，拿出預藏的電擊棒，朝張男右手肘電擊，導致他的右側前臂2度燒傷，經現場旁人將陳男架開，並奪下電擊棒。
陳男還不罷休，他跑到停在宮外的貨車內，取出鐮刀及鋸子各1支，跑進宮內朝張男揮舞，張男緊急從辦公室跳窗離開現場，事後委任律師提告。
陳男坦承犯行、犯後態度良好，並已與張男和解，張男具狀撤回告訴乃論的傷害罪部分，對於恐嚇罪部分也不追究刑事責任，同意給予緩刑機會。台中地院法官認為宣告之刑以暫不執行為適當，依恐嚇危害安全罪判他拘役50日，得易科罰金、緩刑2年。
(中時 )
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