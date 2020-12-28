立法院通過萊豬開放行政命令，如今立法院總務處裁示，明年2月辦理便當採購希望業者提供肉品來源，民眾忍不住怒批，綠委自己都不想吃萊豬，好意思讓台灣人吃？對此，前立委沈富雄直言，這根本是在自己扯自己後腿，他更爆料，對於學生、軍人和立委不吃美豬，AIT現在很火大。

沈富雄28日在政論節目《平論無雙》中表示，他比較有興趣的是立法院內部會議，「那個糊里糊塗怎麼講內部會議？是誰的會議？」這時郭正亮提醒他，是立院總務處的會議，而主持人也進行了補充。

沈富雄指出，所以立法院總務處就跟教育部一樣，教育部規定小孩子不吃；軍隊規定軍人不吃；警政署規定警察不吃；現在立法院的總務處規定立法委員不吃 ，「那誰吃啊？你我吃，因為我們沒人管，現在沒有人管的人有吃的風險」。

對此，沈富雄忍不住直言，「這個是無聊嘛，自己扯自己的後腿，自己踩自己的門板」，接著，他話鋒一轉，「我告訴大家一個秘密，AIT對這個很火你知道嗎？怎麼把學生搞得不吃了，學生不吃這個防線一撤退，這個美豬進口就等於白費了」。

(中時新聞網)