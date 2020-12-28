「Military.com」27日報導，現今美國社會逾70%的青年人口，因肥胖、教育、犯罪前科與毒品濫用，導致無法從軍。有鑒於夠格服役的年輕人愈來愈少，由退役將官組成的華府非營利組織「任務：戰備」(Mission: Readiness)，呼籲代理防長米勒應立刻協調跨部會行動，解決此一國安問題。

信中認為，儘管這些問題處理起來，權責遠超過五角大廈的管轄權；卻扼殺軍隊招募新兵的能力，也為國防部帶來財政影響。如果再不採取跨部會協調行動，長此以往將對美國全志願役的未來產生重大威脅。「作為國家官員，我們應該持續努力，保證我們孩子更健康」。

信中援引2021財年《國防授權法案》(NDAA FY21)的論點；在法案中，眾議院軍事委員會要求國防部組成整合工作小組，全面研究影響美軍招募的因素。該小組應涵蓋：國防部、農業部、教育部、衛生及公共服務部，以及司法部；藉由總體行動根本解決影響美軍招募新人的因素。

對此，雖然五角大廈仍未回應；但負責美海軍新兵招募的波姆(Jason Bohm)將軍表示，目前在17歲至24歲的年輕人中，只有不到30%的人有資格服役。

雪上加霜的是，如果考慮到軍職專長、智力水平與各單位體能表現要求不同，夠資格進入陸戰隊的年輕人降低到只有7%。「這無疑是巨大挑戰」。海軍新兵徵募指揮部(NRC) 指揮官韋勒茲(Dennis Velez)更表示，國防部必須採取行動，已解決「國安等級」的挑戰。

事實上，美軍除面臨適合服役的年輕人人數減少外；已招募進來的士兵往往因任務或訓練時負傷，導致無法部署的人數過高，也成為一大隱憂。根據統計，光陸軍就有5.8萬人因傷無法部署，而陸軍總人數也才54.92萬人。

不適役人數增加，加上傷兵無法部署，也讓美陸軍思考改革，並推動「陸軍戰鬥體適能鑑測」(ACFT)。透過提升最大肌力、爆發力、心肺耐力等肌肉適能，進而改善士兵與單位戰備能力，減少士兵受傷率，改善軍隊體能文化，甚至強化士兵精神韌性與耐力。不過，在2021年NDAA中，ACFT遭國會強制暫停，直到獨立專業機構做出全面評估報告為止。

(中時新聞網)