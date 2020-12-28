高雄2021「跨百光年」系列活動24日晚間首航啟動，其中燈光秀、無人機表演頗獲好評，但卻遭爆美麗島站「光合作用」燈光秀設備來自大陸，表演的500架無人機均是「MIC中國製造」，甚至連飛行圖案、編程都為大陸執行。高市府新聞局對此回應，表演由台灣團隊操辦。但若探究無人機市場來看，高雄市府用陸製無人機可能另有苦衷。

高市府日前在高捷美麗島站舉辦「HIGHLIGHT高雄光合作用」點燈儀式，宣告該活動起跑，透過光影投射打造全台最大、最炫的耶誕祈禱光塔，一路展示到1月10日結束，期待活絡經濟。

臉書粉專「韓黑父母不崩潰」今28日在臉書PO文轉述媒體提供的廠商爆料，24日當晚演出的無人機，皆為「中國製造」，且連圖案的「程式設計系統」也由對岸執行，甚至該案也未公開招標、為有台灣團隊參與。

對此，高市府新聞局回應，「高雄2021跨百光年」系列活動的無人機表演是在愛河灣的固定小範圍內進行，週邊亦無涉及敏感設施，圖案設計的原創及飛行編程也是完全由台灣團隊製作，使用的機種並無空拍功能，此次演出經合法申請，資安可全程掌握。

但以兩岸的無人機產業發展來看，也許真的不能怪高雄市府，因為台灣在無人機領域發展並不若大陸健全完善，「台灣無人機應用發展協會」發言人張揚曾指出，大陸在推動無人機產業鏈所挹注的政府資源與民間群募能力，是產業能領先全球的主因。全球商用無人機龍頭企業「大疆創新DJI」能拿下全球7成市佔，一部分原因在於大陸有100多間相關廠家支撐起市場，完善的產業鏈使無人機製造成本降低，且在大陸政府鼓勵之下，民間投資的活躍，使陸資產業研發初期的資金取得占有優勢。

雖然大疆零組件原先有70%出自台灣，但熱銷後取得資金、再提高自製研發比例，台灣就不免失去優勢，但仍保有一定優勢，他指出，由於台灣具備傳感器、雲端儲存、數據智慧分析與傳輸的研發技術人才，但由於歐美國家對大陸個資保密、加密的信任度不足，隨著無人機雲端消費、金融、圖資(圖傳)上傳與下載，還有「瞬間加密技術」的需求明顯，台灣仍可由此切入，在國際高端元件市場占有一席之地。張揚也建議，渦輪引擎微型化、後端影像處理的AI技術及仿生無人機也都是台灣可發展的新領域。

也有台灣無人機業者透露，大陸無人機在商演價格和製造成本上就能把台灣打趴了，活動廠商若要便宜好用省成本就會去找大疆或他團隊，更何況，一些大陸團隊在發展初期，還能仰仗對岸地方政府補助。

#我們的G邁市長落實了兩岸一家親 #江山萬里情_中國人真行 不只是燈光秀的投射燈具是中國製！ 同場加碼！！ #高雄跨百光年無人機竟是中國製造 圖案程式也是對岸跑！！！ ... 由韓黑父母不崩潰發佈於 2020年12月28日 星期一

(中時新聞網)