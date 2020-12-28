北京當局展開對阿里巴巴壟斷行為調查，金融管理部門也宣布將約談螞蟻集團，阿里巴巴集團總部所在的浙江省領導人立即表態支持中央，網上甚至傳出當地為服務阿里巴巴集團設立的「親橙辦」招牌已被黑塑膠布遮蔽的照片。網民評論稱，這是浙江官方看明風向，迅速表忠支持中央決策；但也有網民表示，親橙辦要移到海創園，這兩天這正搬家。

馬雲創建的阿里巴巴受到反壟斷調查，他所控制的螞蟻集團IPO受挫，馬雲本人人也2次受到市場監管單位的約談。外界傳言黨中央決策要強化反壟斷措施，消息傳出後，阿里集團總部所在的浙江省省委書記袁家軍立即召開專門會議，「反壟斷、反不正當競爭是以習近平同志為核心的黨中央作出的決策部署」，浙江省要「扛起責任，堅決落實，並以此為契機，主動作為。」

馬雲第2次受市場監管單位約談後表示，將深入落實約談意見，繼續沿著「穩妥創新、擁抱監管、服務實體、開放共贏」的16字指導方針，繼續提升普惠服務能力，助力經濟和民生發展。（圖／路透）

浙江快動作表態後，大陸網友立即發現，設在杭州未來科技城管委會212辦公室的「餘杭區服務保障阿里巴巴領導小組辦公室(親橙辦)」的招牌已經套上了黑色塑膠袋，不知該部門是否仍正常運作。外界分析稱，該辦公室可能要撤除，但有網民表示親橙辦只是要搬家而已。

陸媒指出，親橙辦是2018年10月16日設立，目標在構建更緊密的餘杭─阿里巴巴發展共同體，橫向整合資源、優化流程銜接，以此服務保障阿里巴巴。餘杭區位於浙江省會杭州市，橙色是阿里巴巴商標的標誌色，親橙辦意思就是與阿里親近，要構建餘杭與阿里的親情關係。

大陸官方媒體連日來輪番砲轟阿里巴巴，指其商業平台壟斷問題反映線上經濟發展存在風險和隱患。網路上也傳出，馬雲在官方二度約談後曾私下表示，螞蟻金服「完全可以交給國家」，外界指稱股權及公司架構恐將面臨大變動，收歸國有雖不見得一定會發生，但受到官方有交的控制恐怕是難以避免。

《美國之音》引述香港智易東方證卷有限公司行政總裁藺常念的看法表示，在中共加速「國進民退」步伐的前提下，馬雲的事業版圖前景恐難樂觀。香港浸會大學客座教授吳明德亦對港媒表示，阿里巴巴掌握了雲計算、網絡金融、物流鏈、大數據等高科技，馬雲政商關係也十分密切，中共中央已感受到威脅。

《紐約時報》則認為，多年來大陸政治人物與投資者都在猜測，馬雲在企業界影響力愈來愈大，可能動搖中共對國內資本市場的控制，因此將對馬雲採取行動，但大陸的監管機構一直謹慎行事，直到最近中央政治局會議中要求「強化反壟斷和防止資本無序擴張」，才透露出中共即將整頓阿里巴巴集團的訊息。

(中時新聞網)