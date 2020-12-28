36歲張可昀（小甜甜）與小她5歲的圈外男友穩定交往半年多，戀愛ing的小甜甜日前還被爆肚皮有喜，傳出小甜甜已領了媽媽手冊，不過小甜甜經紀人則表示，有好消息也會跟大家說，請大家不要過多揣測，而小甜甜稍早則曬出新髮型照，引發網驚問「懷孕可以染頭髮？」還釣出小甜甜親自回應。

小甜甜今（28日）則在網曬出藍紫色新髮型，她還滿意直呼：「一個很減齡的髮型～以及這個已經撐挺久還美美的髮色～敲喜歡」，網友大讚小甜甜髮型好看之外，也紛紛留言「過如果真的懷孕就真的盡量不要染髮喔」、「懷孕可以染頭髮？」、「有孕在身最好不要亂染頭髮」。

小甜甜回應網友。（圖／取材自小甜甜 Instagram）

對此，小甜甜則親自回應網友「？這髮色很久了唷」，其實小甜甜月初才被傳出疑似懷孕，她還被直擊到婦產科看診領媽媽手冊，經紀人當時則強調，小甜甜的工作都在進行中「有好消息也會跟大家，請大家不要過多揣測」。

至於是否現身婦產科，經紀人則沒有回應，而小甜甜日前也發文回應「孕事」，表示如果有喜訊，她一定會自己親口說，也讓小甜甜一舉一動都引發關注。

(中時新聞網)