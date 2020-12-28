馬丁布萊恩嘲弄警方影片(影片源自Youtube)

1996年4月28日，澳洲塔斯曼尼亞州的旅遊勝地亞瑟港（Port Arthur），發生慘無人道的無差別槍擊案，當年28歲的馬丁布萊恩（Martin Bryant），持步槍和衝鋒鎗，衝進著名的黑箭咖啡廳（Broad Arrow Cafe），還有海景飯店（Seascape Accommodation），朝遊客亂槍掃射瘋狂屠殺，造成35人死亡、17人受傷，其中死者包括2 名孩童。馬丁布萊恩被判35次無期徒刑，且永遠不得釋放，審判期間馬丁布萊恩多次微笑，毫無悔意的樣子又稱「微笑殺手」，令人毛骨悚然。

生於1967年、現年53歲的馬丁布萊恩，從小就有吸引別人關注的慾望，甚至稱之為病態的程度，例如他會從很高的樹上跳下來、不顧勸阻跑到火車鐵軌旁，危險行為只是為了吸引父母注意，不過馬丁的父母對他很有耐心，加上馬丁長相好看，就算做出異於常人的行為，也很快會獲得原諒，漸漸的馬丁真實性格逐漸被埋沒。

亞瑟港槍擊案兇手馬丁布萊恩(圖片取自維基)

影響馬丁最深的一句話，是父親曾對他說「你肯定會做錯事情，但重要的是做錯了就要改正」，這句話讓罹患自閉症的馬丁解讀成「一切錯事，都有改正和挽回的機會」，但在父親陪伴下，馬丁成長過程還算正常，與一名擁有百萬身家的女子交往，在家人與女友的陪伴下，馬丁孤僻性格與社交障礙被保護的很好，直到父親輕生，馬丁性格再也無法控制。

他仍像小孩子一樣，試圖給人留下深刻的印象，希望自己成為世界關注的對象，他會戴著巴拿馬帽，到咖啡廳喝茶、穿亮片西裝到餐廳吃飯，但浮誇打扮逐漸無法滿足馬丁，因此開始沉迷犯罪，他曾對警方說「每次看到警察逮捕犯人用的槍還有刑具，我都感到很興奮，只有最厲害的罪犯，才需要用到這些不是嗎」。1996年4月28日馬丁徹底失控，他前往父親輕生的亞瑟港，展開大屠殺。

馬丁被逮捕後，臉上總是掛著詭異笑容，當警方用攝影機記錄陳述時，他先用模糊供詞挑釁警方，直到他看見警方按下攝影機開關，他才突然笑開懷說「全部的殺戮都是我幹的，哈哈你們剛才沒錄音對吧」！新聞轉播他面帶微笑，講述行兇事蹟的樣子，讓許多人無法接受。馬丁最後被判1035年的刑期，且終身不得假釋，他本人則相當沉浸在自己創造的惡名中。

不過即使沒有被判死刑，馬丁在監獄裡的日子，有如地獄一般，其他犯人得知馬丁殺害的人包括孩童，開始用殘忍手段虐待，其中最常被強暴、被迫替其他犯人「服務」，有時馬丁為了吃一塊巧克力，願意為替獄友提供特殊服務。曾有獄友形容他「有求必應」，例如馬丁為了能與別人說話交流，不惜出賣肉體換取香菸等小玩意來討好對方，就算如此卑微，獄友也從不心軟，他常常被人毆打送醫。

不僅肉體被蹂躪，獄友會偷偷對馬丁下藥，讓他毫無反應，被關押至今，馬丁成為160公斤的壯肥男，與當初好看的模樣相差甚遠，因為罹患精神疾病，馬丁極度渴望與別人交流，因此只能不停地討好別人、出賣身體，就算換了監獄，仍不斷循環這種生活，期間馬汀也曾輕生，或許對他來說，活著就是一種酷刑。

(中時新聞網)