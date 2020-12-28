巨乳正妹西門町「坐找乾爹」 本尊大方承認是幫新產品行銷（翻攝當事人臉書）

一名穿著清涼，身材姣好的巨乳正妹上週六（26日）出現在西門町街頭舉牌「求找乾爹」陪喝酒，吸引民眾圍觀，並在網路上掀起熱潮。這名巨乳妹身份曝光，本尊是名小模，她大方承認「徵乾爹」其實是協助廠商行銷解酒產品的「街頭炒作」活動。

西門町「坐找乾爹」巨乳正妹找到了 本尊是小模常接活動演出（翻攝當事人臉書）

上週六，巨乳正妹在寒冷天氣下僅穿著細肩帶背心，好身材若隱若現，短時間內迅速吸引民眾圍觀，更拍下照片PO上網路。週日，西門町街頭又有民眾目擊巨乳正妹席地而坐、求找乾爹，手舉的紙板則寫著「不用有錢，陪我喝酒就好，酒量要好，我沒喝醉不能倒」，附上LINE帳號讓人加好友，引起眾人關注。

行蹤成謎的巨乳正妹，今天28日曝光，她在個人臉書PO文稱「找到乾爹了，不要懷疑，這就是業配」，文中還說，「新產品XX即將問世，想擊退宿醉，遠離熬夜氣色差，擁有嫩白燈泡肌，把XX帶回家就對了！」，PO文搭配自己在街頭坐找乾爹的照片還加工秀上「找到乾爹了」大字。

巨乳正妹本尊年約20多歲，是名小模，個人臉書常分享美妝產品、夜店活動或小型商演照片。最新的PO文大方承認，「求找乾爹」就是個業配行銷活動，主角是某廠商即將要上市的解酒產品。

找到她了！巨乳正妹西門町「坐找乾爹」 本尊曝幕後動機 （翻攝當事人臉書）

西門町巨乳正妹「坐求乾爹」，引起極大爭議，一度被臆測為是夜店或酒吧的宣傳手法。許多好奇民眾加入紙板上的LINE帳號，卻都顯示「LINE好友人數上限5000人，達到上限後將無法再加好友。」警方表示，由於內容並無明顯涉及性交易或包養等訊息，不足以構成罪嫌；雖然引來民眾圍觀，但未到影響交通動線程度，並未觸犯道路交通管理處罰條例，因此無法可罰。

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(中時新聞網)