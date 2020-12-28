嘉義縣貨轉中心工程落後，嘉義縣政府認為承包的慈龍營造股分有限公司未能依契約內容履約造成工程大幅度落後，且屢次延誤履約期限，日前已通知慈龍終止契約。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣貨轉中心工程落後，嘉義縣政府認為承包的慈龍營造股分有限公司未能依契約內容履約造成工程大幅度落後，且屢次延誤履約期限，日前已通知慈龍終止契約，引發慈龍公司不滿，無法接受縣府片面終止合約，表示重劃區有縣市交界介面問題，部分土地縣府還未交付營造公司無法施工，強調只要縣府協助解決上述問題，預計2個月就能全數完工。

縣府指出，慈龍營造承攬嘉義縣政府「嘉義縣高速公路嘉義交流道附近特定區計畫貨物轉運中心區」市地重劃工程，該工程預定完工日期為2020年10月03日中午12時，慈龍公司截至12月21日工程進度為73.18％，落後幅度仍達26.82％之多。

縣府表示，施工期間因慈龍公司施工緩慢，至2019年進度僅完成23.10％，直至2020年7月才完成整體工程進度的一半，縣府每兩周召開工作會議一再催促慈龍趕工，慈龍公司雖口頭表示願意配合，實際現況施工情形卻一再推諉卸責未積極趕工。

因該工程屬重大公共工程，在考量公共利益及履約誠信原則下，縣府於2020年5月18日及8月20日分別進行2次協商會議，且皆簽訂變更契約議定書增訂每月分段進度里程碑，惟該公司未能依契約內容履約，致工程落後幅度持擴大，屢次延誤履約期限，未符合契約書及第二次契約變更協議書進度，情節重大，縣府12月22日對慈龍公司終止契約。

不過慈龍公司主張，有不可歸責事由因素致未能如期完工，且對於縣府採取鐵腕措施表示不滿。慈龍表示，目前已投入３億多工程款，包含原訂12月24日進場施做瀝青混凝土及植栽，而目前嘉縣府實際只支付慈龍約1億1500萬元，盡管如此，慈龍仍在新冠疫情全國缺工狀況之下，排除萬難全力趕工，只要縣府協助解決縣市交界介面以及土地交付問題，預計2個月內即可全數完工。

慈龍強調，如縣府此時要求慈龍解約退場，工程一旦進入訴訟程序必定曠日廢時，完工將更是遙遙無期，勢必造成地主、縣府以及施工廠商三輸局面，為了縣民權益，懇請縣府協助解決土地交付事項，有決心會在最短時間內將重劃區工程完成。

對慈龍的主張不可歸責事由為A18坵塊有大友高空公司佔用施工用地、北工區NP01纜線遷移、嘉義縣市交界的高程落差銜接未提送嘉義市政府核准致無法施工及RD1502自來水銜接嘉義市區域挖路許可未獲核准等事由。

縣府回映，A18坵塊內於施工時涉及佔用公司有大友高空公司，縣府皆積極協助配合溝通排除障礙，大友高空公司基於配合公共工程施工亦配合縣府拆遷作業，且涉及公共事業構造物及管線事業單位部分皆已排除障礙。

另RD1502自來水管銜接嘉義市自來水管線區域挖路許可未獲核准，係因慈龍未遵嘉市政府指示，且提送文件不完備有欠缺，才發生延宕，而慈龍卻不斷挾非原契約規定縣市界銜接為由不願配合辦理，仍均屬可歸責於慈龍事由。

(中時 )