教育部體育署為推展全民體育，自2009年起舉辦「體育推手獎」選拔。崇越科技長期贊助體育活動，再度榮獲2020年「體育推手獎」贊助類「金質獎」暨「長期贊助獎」肯定。蔡英文總統出席25日在台北美福大飯店的表揚典禮，頒發獎項並感謝獲獎企業與政府攜手推廣全民運動風氣，崇越科技則由集團副董事長賴杉桂代表受獎。

蔡荥文總統於頒獎典禮上感謝民間推手無私奉獻：「台灣體育好手在國際競賽上的亮眼表現，一直都是台灣人共同的光榮與驕傲．背後除了選手全心投入訓練，更需要完善的訓練場地、環境、措施與團隊。感謝民間推手給予選手支持，成為選手最重要後盾。」

體育推手獎在各方踴躍參與下，今年度總收件數達89件，經評選後共有51個單位脫穎而出。崇越科技持續挹注企業資源，長期支持國球運動、培育優秀棒球選手，並積極推動運動賽事，獲主辦單位高度肯定，今年同時榮獲贊助類「金質獎」及「長期贊助獎」獎項，。

崇越集團副董事長賴杉桂分享，台灣的「運動產業鏈」可整合機能性服裝、設備服務、健身娛樂、保健食品、傳播營銷等多產業面向，並透過科學化分析強化運動醫學、體育訓練、復健醫療、機能食品等綜合學科。運動產業鏈結合科學方法，可提升運動表現及改善健康，完善選手、民眾及運動產業三贏的大健康產業。

崇越科技響應政府振興國球計畫，於2011年成立安永鮮物棒球隊，每年投資數千萬元培育國內棒球人才，引進美國MLB科學化訓練及日職細膩的球風，培訓具潛力的年輕選手，更吸納職棒、國手等場上經驗豐富的優秀選手。

此外，崇越科技力行運動生活化，讓運動成為員工和客戶日常生活的一部分，集團內部成立運動社團、籌辦馬拉松等活動，鼓勵員工養成運動習慣；每年亦舉辦多場壘球賽、高爾夫球賽事，邀請竹科客戶以球會友。崇越科技推廣運動多年，成績斐然，今年已陸續榮獲《康健雜誌》「CHR健康企業公民獎」、教育部體育署「運動企業認證」等多項肯定。

推展運動進入地方社區方面，崇越科技受託營運臺北大學運動中心，投資數千萬元打造國手級運動設備、聘請專業教練，引進各式專業機械式重量訓練機台，成立XPORTS運動訓練品牌，並設立運動表現中心、棒壘球訓練教室，提供三峽、鶯歌地區民眾平價優質的健身、有氧課程與各式運動場域。

(中時 )