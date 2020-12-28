大成(1210)受惠新產能即將開出，加上多項海內外投資布局，以及明年將進軍植物肉、寵物食品等新領域，成長動能豐沛，吸引買盤青睞，28日單日交易量罕見放大到逾1.33萬張，股價衝上51元高點，突破久違的50元關卡，創2007年10月來、逾13年新高紀錄，對比今年3月低點31.4元，高低漲幅達62.4％。

大成今年前三季歸屬於母公司稅後淨利22.96億元、年增26.98％，EPS 2.94元，不僅明顯高於去年同期的2.32元，前三季獲利更已超越去年全年，創下歷史新高。進入第四季產業旺季，大成集團董事長韓家宇在法說會上表示，按照產業慣性，公司第四季確實會比第三季好。換言之，全年度獲利有機會再向上挑戰新紀錄。

展望明、後年，大成還有多項成長動能陸續爆發。首先是消費食品，大成斥資24億元興建的嘉義馬稠後食品加工廠，即將在2021年1月投產，這不僅是大成單一投資金額最大的案子，也是台灣單一最大的食品加工廠，滿載後產能將是現在的三倍。由於大成消費食品產能早已滿載，今年在疫情「宅經濟」推升下，帶動網購、超商、超市、量販通路冷凍調理食品需求暴增，明年新產能加入貢獻可期。

再來是植物肉，長期專注在雞、豬產業上下游垂直整合的大成，將切入植物肉新領域，頗耐人尋味。大成研發植物肉長達五年，今年新成立「新食成」公司，資本額5,000萬元，預計2021年以「Neo Foods新創肉」品牌推出植物肉新品，目前已研發完成包括雞塊、絞肉等，還將啟動廠房投資，預計在桃園自建廠房，作為植物肉相關製品的生產基地，預計2022年完工。

第三是洗選蛋，大成目前已穩居國內蛋品市占率第一，看好洗選蛋市場商機，大成攜手日本昭和產業合作的兩大洗選蛋廠，將於2021年開始動工，其中，彰化二林蛋品洗選廠擬投資近10億元，嘉義義竹蛋品洗選廠擬投資3億元，皆預計在2022年第三季完工，屆時將大幅挹注大成蛋品事業「更上一層樓」。

(工商 )