防疫優先 微風取消跨年市集、餐廳皆採實名制 20:542020/12/28 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 (本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本月22日台灣本土零感染在253天止步，微風集團今（28日）宣布，取消31日晚間17時至元旦凌晨2時在微風南山和松高1樓周邊舉辦的跨年市集，原訂約30個品牌，以餐飲為主，都因防疫優先，忍痛暫停所有高風險傳染活動。微風表示：「疫情嚴峻，希望消費者都能夠體諒，微風集團也與防疫中心共進退」；各館餐廳則採取實名制，遵從指揮中心相關規定辦理後照常營業。 敦南店傳房東將易主 SOGO明年有機會展新店 國民黨取消元旦碧潭健走 就為尊重侯友宜挺新北防疫 (中時 ) #防疫優先 #微風 #餐廳 #微風集團 #跨年 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雪梨跨年煙火秀按計劃進行 但加強防疫限制 18:192020/12/28 財經 亞太電信備戰跨年夜 跨年熱區部署行動基地台 15:502020/12/28 財經 侯友宜「第一槍」 新北戶外集會須實名制 跨年煙火秀延期 11:122020/12/28 政治 中華電信MOD觀賞時數達55億分鐘 跨年元旦片單公布 15:582020/12/28 科技 本土個案嚇壞百貨公司 不開趴了！台北101跨年派對取消 16:032020/12/28 生活 新北萬人元旦升旗典禮 今宣布改線上直播 11:562020/12/28 生活 新竹縣跨年主持白冰冰hold全場 吳怡霈笑稱「美美當花瓶」 12:242020/12/28 娛樂 本土零確診破功 台北101跨年派對取消 17:072020/12/28 生活 新北27區元旦升旗典禮全取消 僅板橋、烏來公所正常舉辦 16:472020/12/28 政治 桃跨年升旗照辦 鄭文燦：疫情若升溫會變全國問題 15:362020/12/28 生活 獨／侯友宜防疫第一槍威力大 國民黨元旦碧潭健走取消 14:232020/12/28 政治 生活熱門新聞 一堆人開始不吃泡麵？網曝2致命敗筆：回不去了 - 生活 西門町巨乳妹徵乾爹！加LINE實測出爐 網爆黑暗真相 - 生活 最牛釘子戶嗆「沒13億不搬」 18年後結局驚人 - 生活 連3天體感「-1度」鄭明典曝霸王寒流原因 - 生活 豬腳怎麼滷更入味？專家曝：加1味好吃100倍 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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