本月22日台灣本土零感染在253天止步，微風集團今（28日）宣布，取消31日晚間17時至元旦凌晨2時在微風南山和松高1樓周邊舉辦的跨年市集，原訂約30個品牌，以餐飲為主，都因防疫優先，忍痛暫停所有高風險傳染活動。微風表示：「疫情嚴峻，希望消費者都能夠體諒，微風集團也與防疫中心共進退」；各館餐廳則採取實名制，遵從指揮中心相關規定辦理後照常營業。

(中時 )