林口阿仁師介紹一個人的年菜「2021牛到林口幸福來系列年菜」，準備讓林口區的獨居長者也能感受過年的氣氛。（林口區公所提供／李俊淇新北傳真）

新北市林口區今年7月推動「幸福轉運讚」專案計畫，目前已集合17位里長及200餘名志工成立13小隊，今（28）日由社會局張錦麗局長授旗，正式成立林口幸福轉運讚志工大隊，並由企業家林光中擔任大隊長，議員蔡淑君擔任總顧問，現場並展示「2021 牛到林口幸福來系列年菜」，準備讓獨居長輩也能平安過個好年。

社會局長張錦麗表示，新北市老年人口已有60萬人，占全市人口總數約15％，林口地區在升格改制10年間，65歲以上長者更是成長2.5倍。林口區公所結合鄰里力量、民間社團及公寓大廈等各界的愛心與資源照顧長者，除了守望長輩平常健康與安全外，更能促進長輩的社會參與，全方位照護新北全區長輩健康，也值得各界響應參與。

議員蔡淑君表示，將擔任志工大隊總顧問，持續推動銀髮共餐活動，部份長輩因為種種因素無法外出參加共餐活動或參與銀髮據點的課程，往往更需要關懷，所以率先響應幸福轉運讚計畫，媒合林口在地愛心企業家做愛心捐贈1輛社福專車，讓志工能夠提供更多元的服務量能。

林口區長藍品畯指出，這次共有13隊志工成立，成員達200餘位，透過這些熱心熱血的志工伙伴，連結起長輩和社會關懷，達到長期不間斷共同關懷長輩，以提升關懷密度，感謝林口各界攜手合作，一同照顧社區長輩。

(中時 )