新冠疫情攪亂全球市場，但基金追蹤機構晨星(Morningstar)資料顯示，今年幾檔績效卓著的美國共同基金及ETF，卻因重押科技股和加密通貨而表現亮眼，反觀押注能源股的基金績效最差。

今年對規模21.3兆美元的共同基金和4.4兆美元的ETF是一大挑戰，美股3月受疫情衝擊崩盤，之後又絕地反攻大漲超過60％。另方面聯準會為穩住金融市場採行空前寬鬆，利率維持低檔之下，債券殖利率今年大半時間盤旋在歷史低點附近。

整體來說，投資人錢進風險資產都有所回報。晨星資料指出，今年績效最佳的基金Grayscale以太坊信託(Grayscale Ethereum Trust)，持有僅次於比特幣的全球第2大加密通貨以太幣，今年截至12月9日為止暴漲333.7％。

數位資產管理公司CoinShares指出，該檔基金大漲，多虧了散戶大舉投資虛擬貨幣，助加密通貨基金資產總額從2019年底的25.7億美元，衝高到創紀錄的150億美元。

科技股則是另一個受惠於疫情的大贏家，防疫之故許多人改成居家上班，靠視訊電話做生意及在線上下單訂貨。

蒙特婁銀行旗下的MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETN及MicroSectors FANG+ 2X Leveraged ETN這兩檔基金，利用槓桿專門投資臉書等尖牙股(FANG)，今年來投報率分別為301.9％、201.9％，是2020年迄至12月9日以來，表現次佳及第三佳的基金。

晨星表示，績效排名前十大的美國股票基金，幾乎都有投資組合集中的現象。它們持股不超過50檔，部分例子還顯示，將逾1成的資產投資單一股票。

美股大盤走多之下，如此重押某些類股的策略確實有助獲利，多個資產類別逼近歷史高點，標普500指數從3月中的谷底反彈超過65％。

相形之下，押多油氣類股的基金表現最差，疫情重創經濟連帶打趴能源需求下，美國原油期貨4月赫見負值，為史上頭一遭。

(工商 )