高雄跨百光年演出的無人機傳出是大陸製，不僅有資安疑慮，且圖案的編程，也遭質疑並非高巿府聲稱的來自台灣IP（智慧財產），高巿府28日反駁，並強調資安可全程掌握。

高巿府新聞局說，「高雄2021跨百光年」系列活動的無人機表演是在愛河灣的固定小範圍內進行，週邊亦無涉及敏感設施，圖案設計的原創及飛行編程也是完全由台灣團隊製作，使用的機種並無空拍功能，此次演出經合法申請，資安可全程掌握。

負責展演創意製作的團隊表示，長期在台灣流行音樂界演出製作都知道，器材與系統各國都有，不論是燈光，或是音響，LED螢幕，軟體創意與硬體設備，本就不宜混為一談。

此次無人機展演，都是台灣團隊的原創作品，創作過程中不僅展演秒數、色彩指定，甚至連音樂創作與整合都是直到展演前一晚在現場測試。

展演團隊強調，這次無人機表不僅屬於台灣的原創IP，麋鹿的鼻子在試飛後還用心增加了紅點點，彩虹聖誕樹全球也只有高雄才能看見。希望台灣要相信且支持屬於我們自己的作品，讓世界看見台灣，看見高雄。

(中時 )