強烈寒流周三報到，民眾務必注意保暖。（取自中央氣象局數值天氣預報）

氣象局今(28)日發布入冬以來首發低溫特報，周三(30)隨著寒流迅速南下，全台日夜溫差可達10度以上，周三晚起局部地區有6度以下氣溫發生的機率，明(29)日天氣與今日類似，是寒流來前的空檔，除了大台北山區和宜蘭有局部短暫雨外，各地多雲到晴，北部高溫約21-23度，中南部25-28度。

氣象局預報員陳建安表示，隨著寒流在周三南下，各地氣溫驟降10度以上，此波寒流最低溫將出現在跨年夜至元旦期間，北台灣局部地區體感溫度甚至可達零度以下。

明晚開始東北風迅速增強，高雄以北、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風，屏東沿海空曠地區亦有較強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

陳建安說，周三寒流開始南下，氣溫將一路下滑，全台日夜溫可達10度左右，尤其北台灣高溫17度，晚間就只剩下8度左右。

周四(31)至周五元旦是最冷的時候，尤其北部雲層較厚感受上會更明顯，31日開始整天北部溫度只有10度以下，中部約15度，南部約19度，東半部約12度，31日至元旦清晨中部以北和東北部地區清晨僅7-8度，局部地區甚至可能更低。

至於高山降雪部分，北台灣1000公尺以上山區就有機會，31清晨會再高些，但之後隨著天氣轉乾，降雪機率將大為減少。預計這波寒流1月2日白天開始減弱，北部高溫約20度，中南部約22-23度，1月4日起另一波東北季風將再增強。

而氣象局也罕見召開抗寒會議，距離上次抗寒會議已是2016年1月的霸王級寒流。

氣象局針對30日下午至31日白天低溫特報區域：

氣象局28日發布全台低溫特報。（圖擷自氣象局）

【黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下】

南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有10度以下氣溫發生的機率。

【橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下】

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、臺中市、彰化縣、雲林縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。

氣象局提醒民眾加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境。

(中時 )