小米創辦人雷軍28日晚間宣布小米11正式發布。規格方面，小米11全球首發驍龍888處理器，螢幕則使用AMOLED微曲面螢幕，共有5色供粉絲選擇，起售價人民幣3,999元。

小米11厚度8.06mm，雷軍表示，小米11給人的感覺是「輕」，重量僅196克，但仍能有4,600mAH的電池。共有藍、白、黑、煙紫色、卡其五個顏色。

在螢幕上，雷軍表示，小米11採用了有史以來最好的螢幕。小米11採用2K解析度螢幕，像素數提升1.8倍；亮度峰值可達1500nit，對比度為500萬比1。同時提供120Hz的刷新率，並且會自動調節，在不同場景下會提供最適合的刷新率。

在色準方面亦有很大改善，獲DisplayMate最高的「A+」評價。同時採用硬體級防誤觸傳感器，解決曲面螢幕誤觸問題；採用新款玻璃，抗摔提升1.5倍，防磨提升2倍。

雷軍還表示，小米11全球首發Snapdragon 888晶片，探用5nm製程生產。Snapdragon 888新增了X1超級大核，在峰值性能上提供了30％改進。此外，小米11將支援同時連接兩個藍芽設備。

(工商 )