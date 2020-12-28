知名直播主林揚竣今天舉辦回饋粉絲抽獎的轎車授贈儀式，5位幸運得主中有一位來自高雄的邱小姐，差點因為忘了兌獎而錯失得獎機會。林揚竣並公開宣佈，從明年一月起，他將每個月提供獎品或現金等總價150萬元的抽獎額度，回饋給支持他的粉絲朋友。

知名直播主林揚竣回饋粉絲抽獎的轎車授贈儀式，他公開宣佈，從明年一月起，將每個月提供獎品或現金等總價150萬元的抽獎額度，回饋給支持他的粉絲朋友。(戴志揚翻攝)

身任永恆天詩企業有限公司董事長的知名直播主林揚竣，今年12月12日晚在位於台中豐原區的企業總部，舉行一場公開的直播回饋粉絲抽獎活動，共送出總價高達台幣500萬元的獎品，其中有勞力士錶、金幣、現金及5輛TOYOTA轎車。由獎者以購買一項直播商品，即獲得一張抽獎券的方式進行公開抽獎。

林揚竣以直播方式進行這場授獎儀式，他在對得獎主逐一頒發象徵得獎的車鑰匙圖牌後表示，這是他長期以來的回饋模式，明年還會再增加獎項及贈獎額度，以回饋給長期支持他的粉絲朋友。

目前擁有6萬名粉絲的林揚竣表示，今年受到新冠肺炎病毒疫情的影響，直播產業多少受到衝擊，如旅行箱等旅行類的商品，因國人無法出國，銷售狀況就很不好，但這是在預期範圍內。

他並指出，許多從國外進口的原物料再製商品，也面臨漲價壓力，因此明年的直播商品，需部分調漲，這也是直播業者和供應廠商要面對的問題，因此部分直播賣價可能要跟著調整，這是值得觀察的重點。

在這次的轎車抽獎過程中，一位從事會計工作，家住在高雄的邱小姐，投了近30張的抽獎券，因為四處存放獎券，以致差點與轎車擦身而過。

邱小姐表示，12日晚上她有觀看林揚竣的公開抽獎活動，但看了一半，自認為與獲獎無緣就不看休息了，隔天再拿出存放在手提包的獎券逐一兌獎，發現沒中獎後就死了這條心。

幾天後，她在抽屜找到幾張遺忘的獎券，才發現自己竟是轎車的得獎者，興奮的高聲尖叫，並把在睡夢的兒子、女兒叫醒，一起分享中獎的喜悅。

林揚竣則是在授獎儀式後公開宣佈，從明年一月起，他每個月都會舉辦一次金額150萬元的公開抽獎活動，不限定獎品種類，可能會是現金，也可能是名錶或金幣，又或許是以福袋的方式回饋給粉絲，讓大家在疫情陰影籠罩下，能得到一絲小確幸。

(中時新聞網)