基隆市28日在仁愛區、銘傳國中學區增設2處日照中心。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市28日在仁愛區、銘傳國中學區增設2處日照中心。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市28日在仁愛區、銘傳國中學區增設2處日照中心，其中「迎養日間照顧中心」是基隆首座純失智症日照中心，每日可收托純失智症服務對象28人，另一間「大心日間照顧中心」屬混合型日照，每日可收托失智及失能服務對象34人。

社會處長吳挺鋒表示，近年來基隆市老化比例逐年增加，截至11月底，65歲以上老年人口數約6萬4千人，占全市人口數17.42％，平均每6個市民中就有1人是長者，此外，在7個行政區中，仁愛區65歲以上老年人口近9千人，是基隆老化比例最高的行政區。

吳挺鋒說，因應高齡化的浪潮，在市府積極輔導努力下，首家純失智症日間照顧中心，也是基隆第三間混合型日間照顧中心於28日下午揭牌，兩中心皆由「贏養食沛有限公司」申請許可設立，位於田寮河旁，周遭商圈林立，是全人活動的黃金區域。

贏養食沛公司執行長許睿慈指出，「迎養日照中心」，是基隆首間純失智型日照中心，將發展多元專業照顧特色及模式，例如團體互動、藝術參與、音樂撫慰、書法寧靜等，以穩定服務使用者情緒，刺激感官，並透過職能治療與物理治療專業活動與運動建議，協助穩定強化逐漸喪失的肢體功能。

至於「大心日照中心」，是以營養的角度切入照顧，由個別化飲食，餐點菜色的搭配，引發食慾，並透過營養導入、疾病客製化飲食服務，可有效延緩失能問題，降低疾病及併發症風險。許睿慈表示，目前中心內部皆使用工研院研發的「黃金甲抗菌鍍膜科技」噴塗環境，以達抗菌抗病毒之防護功效，讓服務對象在安全安心的環境中活動。

(中時 )