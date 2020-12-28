民進黨政府今年8月底拍板明年元旦開放萊豬進口台灣，在萊豬開放最後倒數之際，蔡政府最新民調也隨之出爐，據結果顯示，總統蔡英文施政滿意度為54.3%，不滿意為43.5%，行政院長蘇貞昌滿意度為46.8%，不滿意度為49.3%，蘇民調呈現死亡交叉。對此，資深媒體人謝寒冰表示，就他對蘇院長瞭解，「他們根本不在乎這件事、無所謂」。

資深媒體人謝寒冰。(圖/翻攝自 謝寒冰臉書)

據《美麗島電子報》今28日公布蔡政府最新「12月國政民調」結果顯示，蔡英文表現滿意度為54.3%，不滿意度為43.5%，信任度方面，有53.6%信任蔡總統，比上月減少2.0個百分點，41.2%不信任蔡總統，較上月增加2.2個百分點，未明確回答有5.3%。民調指出，不信任比率已達2019年11月以來的最高點。

此外，蘇貞昌滿意度為46.8%，不滿意度為49.3%，與上月相較，滿意度略減0.8個百分點，不滿意度略增2.1個百分點，未明確回答的有3.9%。民調指出，蘇貞昌不滿意的比率則再達2019年1月就任閣揆以來最高點。

對於民調結果，謝寒冰28號同日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，他根本不相信蔡英文還有這麼高的支持度，他個人認為，蔡的實際支持度應該僅剩下三成左右，除了防疫在全民努力下做得還不錯之外，他實在看不出做了什麼好事。

謝寒冰說，讓他感到更不可思議的，是蘇貞昌的支持度竟然還有4成6，一個滿口謊言、每天只會用「中央圖房」酸在野黨、搶功勞的行政院長，大家會相信嗎？謝寒冰指出，可能是因為機構效應、民調問題設計的關係，做出的結果會有些不同，但開放萊豬後，大家可以觀察，很多綠委、民代受訪時，都會有民眾直接嗆聲，代表不滿的情緒已經在台灣各地蔓延開了。

他也認為，這份民調很明顯在提醒蔡政府，整體聲勢正在往下掉，但就他(謝寒冰)對蔡總統和蘇院長瞭解，「他們根本不在乎這件事、無所謂的」。他強調，重點應該是台灣人民的真實反應是什麼，大家心裡應該有數。

(中時新聞網)