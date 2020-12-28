國民黨立委陳以信今天引用日本首相菅義偉的說法，指菅並沒有說支持我們加入CPTPP，質問駐日代表謝長廷「日本支持」說法從何而來？謝今晚回應，他並没有說過日本政府曾表示支持台灣加入CPTPP，也沒有天真的樂觀。雖然困難存在，我們也不能放棄一切爭取加入的機會。

外傳政府考慮開放日本東北食品進口，對此，陳以信在臉書表示，菅義偉先前在受訪時已潑冷水，人家都清楚點明，CPTPP的加入是採共識決，日本並沒有特別支持台灣加入CPTPP，且台灣能不能加入和是否開放福島五縣市食品進口沒有關係。

謝長廷今晚在臉書回應，他並没有說過日本政府曾表示支持台灣加入CPTPP，「如果有，請尊敬的陳以信委員舉出來，讓我反省道歉」。

他說自己的確說過「如沒有核污染的日本食品繼續禁止，日本支持我們的話，其內部雜音會很大」，這種「如xx的話」是假設語句，因為日本政府目前為止雖然對台灣的參加表示歡迎之意，但從未正式表示支持，也沒有內部雑音的問題。

謝長廷認為，菅的發言內容重點有兩點，一是認為TPP貿易自由要求的細則很多。二是認為TPP採共識決，要全體會員國都同意才能加入。所以沒有那麼簡單。其實他在上星期的例行記者會，已經詳細說明，加入CPTPP 是採共識決，要締約國全部同意才可；11個締約國中，還有4個國家的國會還沒有通過。「這跟菅義偉首相講的是完全一樣，並沒有天真的樂觀」。

但他說，因為加入CPTPP對於台灣經濟發展和國際競爭力關係很大，雖然困難存在，我們也不能放棄一切爭取加入的機會，明年日本擔任輪值主席國，日本如果公開表示支持，當然可以影響若干其他會員國，對我們絕對是有幫助的。

所以謝長廷表示，我們雖然要禁止核污染的核食進口，保障人民的健康，但也要開放沒有污染的日本食品進口，這樣才能提升貿易自由的程度，符合細則的國際標準，同時爭取日本的支持，早日加入CPTPP，升高臺灣的經濟競爭力。

他也點出日本菅義偉上述談話，是針對中國、韓國和台灣加入的問題做一般性回答，他認為不必以負面觀點解釋成針對台灣潑冷水或跟誰打臉，台灣需要的是樂觀、自信、奮鬥，不放棄一切機會，不斷向上發展。

(中時 )