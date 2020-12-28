有網友發現一名小鮮肉在西門町街頭尋找乾媽。(圖擷取自爆廢公社二館)

網友貼出小鮮肉在西門町舉牌找乾媽的照片。(圖擷取自爆廢公社二館)

又是西門町！日前蘿莉塔妹在西門公開徵男友，隨後又出現巨乳妹找乾爹陪喝酒，引起軒然大波，更有網友神出巨乳妹臉書，發現她其實是接業配活動，讓網友看了真相大白。如今似乎出現跟風潮，今晚又有網友發現，一名金髮男子以同樣手法，尋找「乾媽」，目的是陪打遊戲，還強調「不能早睡，要打到我想睡為止」。

網友今(28日)在臉書社團「爆廢公社二館」上發出一張照片，只見一名金髮男子在西門町街頭席地而坐，只見板上寫著求找乾媽或御姊，條件寫道：「不需有錢，陪我打遊戲就好；不能早睡，要打到我想睡為止」，隨後附上LINE帳號，手法和先前的蘿莉塔妹、巨乳妹如出一轍。

網友看到照片後忍不住開酸，「一堆跟風想紅的」、「誰給他的勇氣啦」、「現在越來越多這種風氣，堪憂！」不少網友更笑說，主角換成男生留言內容一面倒，「怎麼沒有人圍觀！跟昨天的比差太多了吧」、「男生的話，要做好3天3夜沒人理的準備」、「女的擺攤（多人圍觀要Line兼合照) ，男的擺攤（夭壽哦，這誰家的兒子這麼不上進）」。

不過就有網友提醒，看男子給的LINE帳號應該是行銷手法的一種，「要注意的是那種帳號前面有@，就是一種行銷手段、吸引人拍照轉發加Line」、「那種LINE ID是商家帳號」。

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(中時新聞網)