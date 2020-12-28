美國總統當選人拜登在明年1月20日即將舉行就職典禮，我國駐美代表蕭美琴是否可以出席？對此，外交部今天表示，是否組團還在密集跟美方聯繫中，「我們還沒有真正要到票可以去參加」。對此，藍委陳以信質疑，台美關係不是很好？怎麼一千多張票台灣卻弄不到一張？

陳以信今(28日)在臉書上表示，他早上在立法院外委會質詢外交部，拜登總統就職典禮我國到底能否組團前往？雖然典禮規模大幅縮小，國內組團赴美已經機會渺茫，仍應全力爭取蕭美琴可以代表台灣出席！同時，他也對外交部承認弄不到票提出質疑，「奇怪，台美關係不是很好？怎麼一千多張票台灣連一張都弄不到？」

陳以信指出，希望駐美代表處再加把勁，至少蕭代表要能代表出席，畢竟這是自然遇見美方政要的最好時機，他更舉出當年馬前總統在教宗就職大典上，與時任副總統的拜登交流為例。

陳以信認為，如果不能組團前往，還是希望蕭代表要代表朝野政黨與全體國人誠摯祝賀。他也呼籲，若蕭美琴與美國政要談到美豬進口議題，不能只講一面話，畢竟國人對此有所疑慮，在野黨有不同意見，明年8月還要全國公投，而蕭代表可能要一人代表全體，她就不能偏廢，必須據實以告，把所有狀況都告知美國人，這樣才是健康發展的台美關係。

(中時新聞網)