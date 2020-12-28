關切元旦跨年期間寒流來襲，行政院長蘇貞昌今天指示行政院災害防救辦公室，邀集農委會、內政部、交通部、衛福部及國家災害防救科技中心等相關部會，提前進行整備作業，召開視訊情資研判會議，聽取氣象分析報告並提醒各部會督促所屬及地方政府落實各項寒害整備應變措施。

依據交通部中央氣象局研判，從12月30日起寒流將南下影響台灣地區，各地區氣溫將持續下降，31日至1日清晨為低溫影響最劇期間，部分高山地區也有降雪或積冰機率。由於適逢跨年元旦連假，各級政府防災應變運作機制不可輕忽，並應善用大眾傳播媒體等適當管道進行宣傳。

行政院災防辦請農委會依農業寒害預防措施標準作業規範，積極協助農、漁民做好相關準備，加強防寒或保溫措施。養禽業者應提高警覺，避免低溫引發禽流感疫情擴散。並請農委會針對可能發生的農損情形預為因應，備妥相關補助措施，視需要及時啟動。

行政院災防辦表示，對於獨居老人、街友等社會弱勢者，請衛福部協調地方政府務必主動關懷並提供協助措施；另請醫療院所針對可能增加的急診患者預做準備，嚴密監控流感疫情、適時因應。

行政院災防辦表示，由於天氣寒冷，請內政部加強宣導，呼籲民眾提高警覺，使用電器、瓦斯、熱水器應特別留意，嚴防取暖引發火災及緊閉門窗造成一氧化碳中毒。

行政院災防辦表示，本次寒流高山路面可能有結冰現象，由於適逢連假期間，請交通部要求所屬公路及觀光單位，加強宣導用路人注意行車安全，並加強風景區人潮應變管制措施。

行政院呼籲，寒流期間民眾應注意健康與保暖，尤其有心血管疾病的國人，做好禦寒準備措施。也提醒民眾參加跨年元旦大型活動，應落實中央流行疫情指揮中心公告「秋冬防疫專案」及12月22日公告「跨年等大型活動防疫原則」各項防疫規範。

(中時 )