菲國尚未核准疫苗使用 部份閣員卻已接種 21:392020/12/28 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 菲律賓食品藥物管理局周一重申，尚未有新冠肺炎疫苗被核准使用，但內政部長安約卻表示部份內閣成員，和負責總統與閣員維安的人員等已經接種，但他沒有說明他們施打哪家藥廠的疫苗。他同時指出在醫生反對下，總統杜特蒂尚未接種。 澳媒稱因陸拒澳煤炭 10億人寒冬中掙扎 被回2點打臉 亞洲經濟跌少彈多 亞高收鎖定BB～B級信評 (工商 ) #接種 #閣員 #總統 #部份 #尚未 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際社會》冷鏈疑慮 拖慢德國部分城市疫苗接種 11:242020/12/28 財經 疫情亂入 幾家歡樂幾家愁 04:102020/12/28 生活新聞 向長者幼兒喊話 指揮中心籲打流感疫苗 15:022020/12/28 生活 因應疫苗施打 美藥局急聘藥師 04:102020/12/28 全球財經 杜特蒂嗆不給疫苗 就要美軍滾蛋 04:102020/12/28 兩岸要聞 《櫃買市場》富動科、路迦生醫 本周登錄興櫃 12:322020/12/28 財經 《興櫃股》長聖今起公開申購 明年1月8日上櫃 11:072020/12/28 財經 羅智強1個月發70圖文狂批 吳思瑤被煩爆：想拿藍白拖打小強 13:352020/12/28 政治 美股過熱警訊？融資餘額飆新高 20:002020/12/28 財經 《國際社會》歐盟啟動大規模疫苗接種計畫 15:052020/12/28 財經 不到1周新增100萬人染疫 美確診數破1900萬 15:132020/12/28 國際 財經熱門新聞 大陸拒卸貨 澳洲70煤船逾千名水手滯留海上數月 - 財經 - 工商 驚！阿原肥皂西門店明收攤 房東後悔來不及了 - 財經 抱團抗老美？ 大陸擬加入CPTPP 日本竟回5個字 - 財經 美媒掛保證！ 今年必買3大科技股 台灣1王牌也上榜 - 財經 台積叛將搞「宮鬥」背後 他再爆15年前接班內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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