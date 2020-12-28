菲律賓食品藥物管理局周一重申，尚未有新冠肺炎疫苗被核准使用，但內政部長安約卻表示部份內閣成員，和負責總統與閣員維安的人員等已經接種，但他沒有說明他們施打哪家藥廠的疫苗。他同時指出在醫生反對下，總統杜特蒂尚未接種。

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