跟隨大陸前首富、萬達集團創始人王健林多年的萬達副總裁朱戰備已遭上海警方帶走，原因是涉嫌貪腐，在公司IT設備採購招投標案中謀取不當利益，目前正在接受相關單位的調查。

陸媒《澎湃新聞》引述知情人士報導稱，朱戰備目前已被大連萬達集團從公司除名，在內部人事系統上已被剔除。

報導說，在萬達內部，員工都知道王健林對於占小便宜、貪污腐敗、舞弊零容忍。王健林給萬達高層的6個字：勤奮、團結、廉潔。

萬達的審計中心成立於2001年，成員由財務、工程、預算、土水電各專業人才組成，重要的是，這是王健林唯一直管的部門。

報導表示，朱戰備跟隨王健林多年，2010年加入萬達，任職萬達資訊工程部總經理，負責整個集團的資訊化。他在資訊化領域具有近20年的從業經驗，擁有中科大碩士、北京大學博士、上海交通大學博士後學歷，曾在中歐國際工商管理學院任教。加入萬達集團前，他曾在上海貝爾．阿爾卡特公司擔任副總裁及CIO。2017年朱戰備成為萬達商管集團副總裁，此後又被任命為上海丙晟科技總裁，該公司是萬達和騰訊共同成立。

(中時新聞網)