有「紅豆餅女神」之稱的網紅閃亮亮，和YouTuber「硬漢兄弟」黃包包有過一段情，兩人去年被外流性愛片，轟動一時，近日女方被問到和黃包包分手後怎麼還能做回朋友，閃亮亮也大方吐實。

閃亮亮在IG開放網友提問，有網友好奇發問：「和包包怎能可以做回朋友呢？會有機會復合嗎？」閃亮亮隨即Tag另一當事人黃包包，笑稱：「大哥啊！好多人在問我跟你啦！」接著說原因其實很簡單，「因為我們是合夥人，而且是理性溝通分開，就是兩個人吃頓和平分手飯～。」

閃亮亮和黃包包分手後還是朋友。（圖／翻攝自IG）

閃亮亮更開玩笑說沒有什麼是一頓飯解決不了的，「如果不行…那就兩頓飯！」對此話題毫不避諱，雖然並未正面回應兩人是否有復合可能，但閃亮亮表示目前單身半年，還不想交男友，也提到自己已經正式成為全職YouTuber，預計明年會推出寫真集，要大家期待一下。

閃亮亮和黃包包去年爆出性愛片外流風波，引外界瘋猜兩人可能走不下去，但他們當時強調感情穩定，照常高調放閃，沒想到挺過風波後，今年2月仍證實分手，不過兩人仍維持友好關係。

(中時新聞網)