前國大代表黃澎孝先生在自己臉書上譏笑大陸的航空母艦不算成就，這種政治偏見其實見仁見智，但是他話說多了，也就出了差錯。他認為全世界第一艘航空母艦是日本帝國海軍「鳳翔號」，其實此話不準確。事實上，世界第一艘航空母艦，是英國海軍在1917年完成的「百眼巨人號」(HMS Argus)，甚至美國海軍的「蘭利號」(CV-1,USS Langley)也比鳳翔號早幾個月完成改裝，因此鳳翔號充其量是世界第3艘航艦。來講講早期航空母艦的故事。

1910年11月14日下午，美國人尤金．波頓‧伊利(Eugene Burton Ely)，駕駛柯蒂斯雙翼機從輕巡洋艦伯明罕號(USS Birmingham)起飛，並飛行了3英哩。到了1911年1月，伊利又成功的駕駛飛機降落在改裝甲板的賓州號巡洋艦(USS Pennsylvania)上，證明飛機可以在船隻上起飛與降落。

美國軍方對於伊利的飛行成就沒有重視，但是大西洋對岸的英國，則開始著手發展航空母艦，1916年，英國海軍買下一艘未完工的遠洋郵輪「羅索伯爵號」（Conte Rosso)當為改裝對象，將原本上層結構給打通，全部船身都舖上木板，形成寛大的全通式甲板，這就是世界第1艘航空母艦「百眼巨人號」(HMS Argus)。

百眼巨人號的下層甲板，設計為機庫與飛機維修處，這與後來的航艦設計相同。(圖/英國皇家海軍)

百眼巨人號當然具有明顯的實驗性質，但它服役時間相當長，自1918年服役至1944年，主要擔任訓練與測試的工作，而且相當成功。因為原先是郵輪，船體相當寬大，因此百眼巨人號內部空間設置單層機庫，機庫全長100.6公尺，寬14.6~20.7公尺)、高4.9公尺，這在當時標準來說算是相當地大，有足夠的空間在此維修飛機、加油，以及儲存飛機彈藥與飛機油料，可以說，百眼巨人號完全具備日後航空母艦的所有特徵與性能。

英國皇家海軍競技神號，施工時間比鳳翔號早，但完工時間比鳳翔來的晚，直到1924年才完成。(圖/wiki)

在百眼巨人號成功之後，英國海軍部當然就試著要建造真正的航空母艦，這就是競技神號(HMS Hermes,名字源於希臘神話的信使神、運動之神赫密士，也稱赫密士號)。競技神號由阿姆斯特朗-惠特沃斯(WG Armstrong Whitworth)造船公司負責建造，於1918年1月15日在泰恩河新堡造船廠動工興建，船體沿用巡洋艦的艦身，在1919年9月11日船體下水，如果能夠持續建造，信使神號應該會成為第1艘非改裝的專用航空母艦。但是由於此時對於航空甲板如何設計還沒有定論，使得競技神號多次變更設計，而且又遇到造船廠關閉，改運到德文波特(Devonport)繼續建造，直到1924年才完成，時間落後於鳳翔號。

美國第1艘航空母艦蘭利號，由運煤船所改裝而來，完成於1922年3月20日，比鳳翔號的完成時間(1922年12月27)，要早9個月。(圖/美國海軍)

美國也有自己的航空母艦故事，1919年，美國眼看歐洲、日本相繼推出航空母艦計畫，認為美國海軍也有必要跟進。於是指定煤炭運輸艦「朱比特號」(Jupiter )為載體，執行改裝工程。在1919年7月11日，朱比特號在諾福克基地改裝，將它加高甲板，形成廣闊的飛機起降平台，在1922年3月20日完成，改名為「蘭利號」，比鳳翔號早了9個月完成，是世界第2艘航空母艦。

日本帝國海軍鳳翔號，完成於1922年12月27日。(圖/wiki)

至於鳳翔號，它的世界第一，是指「第一艘專門航空母艦」，這受惠於英國提供的技術支援頗多。日本海軍從一開始就英國的航艦計畫非常感興趣，但是受限於技術困難而不知如何下手。1921年，英國派遣了由威廉·福布斯·森皮爾（William Forbes-Sempil）率領的軍事技術小組（Sempil Education Group）前往日本傳授航空甲板的建造技術，這是日本艦載建造的核心。同時，三菱重工也請到英國皇家空軍的退休軍官，弗雷德里克·拉特蘭德（Frederick Rutland）擔任艦載機顧問，學習航艦的起降技術，就這樣，在鳳翔號建成並運作之前，一直得到英國的技術支援。鳳翔號於1922年12月27日峻工，是世界第3艘航空母艦。

(中時新聞網)